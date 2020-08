PICARD, Céline Rousseau



Au Centre d'hébergement de Montmagny, le 5 juin 2020, à l'âge de 79 ans et 11 mois, est décédée madame Céline Rousseau, épouse de monsieur Marcel Picard. Elle était la fille de feu monsieur Lucien Rousseau et de feu dame Roseanna Brie. Elle demeurait à Montmagny. La famille vous accueillera à laà compter de 14h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Marcel, ses enfants: Michel (Dominique Lapointe) et Serge (Sandra Cardoso); ses petits- enfants: Justin, Marilyn (Simon Trépanier) et Gabriel; ses arrière-petits-enfants : Adélaïde et Arthur; ses frères et sœurs : Ghislain (feu Lucie Thibault), Denis (Francine Lebel), Nicole (Gilles Dubé); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Picard: Gilbert (Claudette Chabot), Colette (feu Alphonse St-Pierre), Pauline (Jean Tondreau); sa filleule Sonia Dubé (Étienne Huard) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny, celui de la Maison d'Hélène ainsi que le personnel du 2e étage du CHSLD de Montmagny pour les bons soins. Un merci tout spécial à Mme Marlène Blouin, Dre Michelle Boulanger et Dre Annie Mercier pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny et/ou à la Société de recherche sur le cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la