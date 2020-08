À qui la chance?

La Fondation Chevalerie Passion, qui vient en aide aux jeunes autistes avec ses programmes d’équitation thérapeutique et d’hippothérapie, procédera au tirage d’un cellier de 100 bouteilles de vin (dont 90 d’importation privée) d’une valeur de 5000 $, le 24 août, à midi, dans les bureaux de Dolbec International. 500 billets sont en vente au coût de 50 $ chacun. Jean Chaumette d’Activin est responsable de la vente des billets. Vous pouvez le joindre au 418 570-1403.

Me Propeck

Photo courtoisie

Me Laurie Propeck (photo), 24 ans, est membre du groupe de pratique de droit des affaires de KRB avocats de Montréal. Elle a été admise au Barreau du Québec en mars 2020. Elle s’est initialement jointe à l’équipe à titre de stagiaire du Barreau en septembre 2019, après avoir obtenu son baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Avant d’entamer sa carrière d’avocate, Laurie a eu l’occasion de travailler à titre d’étudiante en droit dans le service juridique d’une entreprise québécoise œuvrant dans le secteur des énergies renouvelables et dont les activités s’étendent du Québec jusqu’en Alberta, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Trilingue (français, anglais, italien), elle a également participé à diverses simulations de l’ONU, s’est impliquée au sein de nombreux comités de la Faculté de droit de l’Université de Montréal, dont Amnistie internationale, et a complété une session universitaire à la Faculté de droit de l’Université de Bologne, en Italie. Elle a aussi de la famille dans la région de Québec. Bon succès Me Propeck !

Noces de diamant

Photo courtoisie

Lucille Fournier et Roland Paquet (photos) se sont mariés le 13 août 1960 à l’église de Beaupré. Ils ont habité à Charlesbourg (Saint-Rodrigue) la majeure partie de leur vie et ils sont maintenant résidents des Cours de l’Atrium. Toujours aussi amoureux et complice, le couple a 3 enfants : Francine (Jacques), Johanne (Michel) et Martin (Line) ; 6 petits-enfants : Mathieu, Samuel, Guillaume, Anne-Sophie, Gabriel et Alexandre ainsi qu’une arrière-petite-fille, Romy, âgée de 2 mois. Félicitations à vous pour votre 60e anniversaire de mariage !

65 ans de mariage

Photo courtoisie

Gabriel Genest, 87 ans, et Thérèse Lapointe, 88 ans (photo), ont célébré, le 9 août dernier, leur 65e anniversaire de mariage. Le couple s’était en effet marié le 9 août 1955 à l’église de Saint-Sauveur, dans le quartier du même nom, à Québec. Deux enfants sont nés de cette union : Francine et André alors que 4 petits-enfants et 1 arrière-petit-enfant se sont ajoutés à la famille depuis. Félicitations à vous deux !

Anniversaires

Photo courtoisie

Alain Crête, commentateur sportif à RDS, 62 ans... Jérôme Couture, finaliste de l’édition 2013 de l’émission La Voix, 36 ans... Claude Lussier, président de Plan de match communication et maniaque de golf, 65 ans... Patrick Carpentier, pilote automobile québécois, 49 ans... Dominic Laroche, ex-skieur acrobatique québécois de Lac-Beauport, courtier immobilier et animateur à Télé-Mag, 60 ans... Michel Jasmin, ex-animateur de télévision, 75 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 13 août 2019. Gilles Lapointe, 73 ans, retraité de la brasserie O’Keefe à Québec... 2015. Robert (Bob) Fillion, 95 ans, doyen des Anciens Canadiens, natif de Thetford Mines... 2011. Khadija Badouri, 66 ans, la mère de l’humoriste Rachid Badouri... 2007. France Fortin, 75 ans, éditorialiste à Télé-4 à la fin des années 1960... 2007. Pierre Gaudreau, 62 ans, avocat de Québec... 2003. Pierre Touzin, 61 ans, directeur général d’Opération Enfant Soleil... 1992. Louise Arcand, 48 ans, lectrice du Téléjournal à Radio-Canada.