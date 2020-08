PARENT, Reinette Jobin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 20 juillet 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Reinette Parent, épouse de monsieur Léopold Jobin et retraitée de l'enseignement. Née à St-Alexandre de Kamouraska, le 24 mars 1939, elle était la fille de feu dame Irène Bouchard et de feu monsieur Félix Parent. Elle demeurait à Québec, autrefois de St-Philippe de Néri.les membres de la famille recevront les condoléances àde 9h à 10h45.Outre son époux Léopold, madame laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Félicienne (Lucien Thériault), Pierrette (Jacques Marquis), Liliane, Fleur-Ange (feu Roland Lapointe), Lucie (René Goupil), Irenée (Louisette Fournier), Jean-Claude (Viviane Gauvin), Franck Sellen (feu Louise (feu Dr Robert Guay)); de la famille Jobin: Roger (Jacqueline Julien), Gilles (Madeleine Julien), Nicole; ses grands amis : Robert Bédard, France Lavoie, Monique Bolduc ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. Reinette était également la belle-sœur de Gaston Jobin (Jacqueline Desrochers), Jeannine Jobin (Arthur Lirette) et Jean-Marie Jobin, tous décédés. La famille remercie sa nièce Joane et sa voisine Martine pour l'attention portée et leur soutien de même que tout le personnel de traumatologie du 2e étage de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du Rein, site : www.reinquebec.ca Tél. : 1-800-565-4515.