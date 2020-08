LEVASSEUR, Laura



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 juillet 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Laura Levasseur, épouse en premières noces de feu Louis-Marie Lemieux et en secondes noces de feu Alphonse Parent. Elle demeurait à la résidence Demeure au Coeur de Marie, à Lévis. Elle était la mère de Denis Lemieux (feu Martine Pelletier), feu Claude Lemieux et de feu Raymond Lemieux (Marthe Dion); la grand-mère de Josée Lemieux, Isabelle Lemieux (Patrick Bégin), Nancy Lemieux, Marc Lemieux, Kevin Lemieux, Claudia Kirouac, Nadia Lemieux, Mélissa Lemieux et de Hugo Lemieux. Elle laisse également dans le deuil ses arrière-petits- enfants; ses frères et soeurs: Berchmans Levasseur (Thérèse), Lise Levasseur, Gaston Levasseur, Gaétan Levasseur et Denise Levasseur (Bernard) ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Sincères remerciements à tout le personnel de la Demeure au Coeur de Marie pour l'accompagnement et le soutien tout au long des dernières années ainsi qu'au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins.La famille vous accueillera auà compter de 13h.Si vous désirez y assister, nous vous invitons à vous joindre à la famille via le site https://funeraweb.tv le dimanche 16 août à 15h.