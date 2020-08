LABADIE, Diane



Entourée de l'amour des siens, à son domicile, le 6 mai 2020, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Diane Labadie, conjointe de monsieur Denis Trahan, fille de madame Thérèse Bouthillette et de feu monsieur René Labadie. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil outre sa mère et son conjoint, sa fille Lisa Béland; ses petits-enfants: Laurie, Gabriel, Samuel et Raphael; sa sœur Doris; son beau-frère Jean Julien; ses neveux: David (Nalleyd Nunaz) et Michael; son oncle Claude Bouthillette (Réjeanne); le père de sa fille Jocelyn Béland (Françoise Campagnat), ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. La famille tient à remercier la Dre Isabelle Kirouak et l'infirmière Martine Dubé pour leur humanité et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer (190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec) Site web : www.fqc.qc.ca.