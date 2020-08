TREMBLAY, Johanne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 juin 2020, à l'âge de 68 ans, est décédée dame Johanne Tremblay, épouse de feu monsieur Gilles Couture, fille de feu monsieur Marcellin Tremblay et de feu dame Hilda Parent. Elle demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil son fils Pierre Wielgat. Elle était la sœur de : Andrée (Lise Laplante), Monette (feu Marcel Guay), Pâquerette (Marcel Tremblay), Lucie (Jean-Guy Collin) et feu Harold (Dominique Gagnon). Elle laisse aussi dans le deuil les enfants de son conjoint : Jean (France Dussault), Johanne (Yves Dumont), Pierre (Josée Robitaille) et Sylvie Lévesque (Michel Duplessis); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; neveux et nièces, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Couture, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Hôpital de l'Enfant-Jésus, 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385 (www.fondationduchudequebec.org)