MICHEL, Camille



Au IUCPQ (Hôpital Laval), le 8 août 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Camille Michel, conjointe de fait de monsieur Simon Michaud, fille de feu madame Marie Jeanne Tremblay et de feu monsieur William Michel. Elle demeurait à Québec, autrefois de Squatec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Louis (Julie Faurus), Pascale (Langis Desjardins), feu Martine, feu Rhéal et Lysanne (Denis Bossé); ses petits- enfants: Éliane (Jacob DeRoy), Benoît, Alex (Vicky Gagnon), Félix (Marina Tessier), Audrée (Jordan Boucher) et Émile (Sibylle Court); ses frères et sœurs : Françoise (feu Adam Miller), Claudette (feu Claude Boulanger), Normand (LilyTalbot), Frédéric (Micheline Landry), feu Bernard (feu Mariette Boivin), feu Pierre (feu Myrtha Bilodeau) et feu Jacqueline (feu René Laberge); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Michaud : Laurette (feu René), Roger (Julie Légaré), Michèle, Viateur (Lise Brière), Diane (Germain Dionne), feu Gaston (Eve Parent), feu Léopold, feu Hélène et feu Claire ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs ami(e)s en particulier ceux de la chorale "Ensemble Vocal Intermezzo". La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,, de 9h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint- Michel-du-Squatec, près de ses enfants, à une date ultérieure. La famille tient à remercier de tout cœur le personnel de l'Hôpital Laval pour la chaleur humaine et la qualité des soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bur. #214, Québec, QC Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca ou à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC Téléphone : 418 656-4999Courriel : info@fondation-iucpq.org