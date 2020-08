HURENS, Daniel



À sa résidence, le 20 avril 2020, à l'âge de 80 ans et 10 mois, est décédé M. Daniel Hurens, époux de feu dame Lise Brown. Il était le fils de feu M. Charles Hurens et de feu dame Obeline Paquet. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). Il laisse dans le deuil sa conjointe dame Denise Blouin des 16 dernières années, ses enfants : feu Sylvain et Nathalie (Gilles Roy) ; ses petits-enfants : Sandy (Martine Fortier), Stacy et Jason ; sa petite-fille Olivia-Rose, ses frères et sœurs : feu Fernand (Denise Blouin), feu Jean-Guy (feu Marguerite Lachance), feu Yolande (feu Jacques Roy), feu Lucille, Yvon (Daniele Ulmer), Clément (Jocelyne Vien), feu Gilles (Claire Pante) ; sa belle-sœur Ghyslaine Brown (Michel Drolet) et son beau-frère Jean-Hugues Brown (Ginette Latouche), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.L'inhumation des cendres aura lieu le samedi 15 août à 9h15 au cimetière de St-Louis de Courville. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un message sur le site de la maison funérairewww.fxbouchard.com.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire