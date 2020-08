LEMAY, Aline Blanchet



Au Pavillon Joseph-Rhéaume à Ste-Croix, le 15 avril 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Aline Blanchet, épouse de feu monsieur Hervé Lemay. Elle demeurait à Ste-Croix de Lotbinière. Elle était la mère de: feu Denis, Martin (Fernande Desrochers), Daniel (Céline Bélanger) et René (Johanne Bergeron). Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants: Brigitte, Stéphanie, Sylvain, Stéphane, Vincent, Roxanne, Pier-Luc et Anne-Sophie ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Clément (feu Thérèse Martel), Marcel (Ghislaine Carpentier), Madeleine (feu Louis-Philippe Boucher), Thérèse (feu Guy Martel), Lucille (feu Charles-Eugène Abel), feu Laurent (Jeanne Abel (Bruno Lemay)); belle-sœur de: feu Paul-André (Justine Desrochers), feu Thérèse (feu Jean-Marie Lemay), feu Georges (feu Françoise Blanchet) et feu l'Abbé Laurent ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci particulier au personnel du Pavillon Joseph-Rhéaume pour son dévouement et les bons soins prodigués.Merci de votre compréhension. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec QC G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à la