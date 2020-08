LACHANCE, Lina Picard



Paisiblement à son domicile, le 4 mai 2020, à l'âge de 77 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Lina Picard, épouse de M. Vincent Lachance lui aussi décédé, le 2 juin 2020, à l'âge de 81 ans à l'hôpital Laval de Québec. Enfants de feu Rosaire Lachance, feu Gabrielle Caron, de feu Ernest Picard et de feu Thérèse Perreault, ils demeuraient à l'Ancienne-Lorette. Ils laissent dans le deuil leurs fils : Sylvain (Kathleen Bilodeau) et Daniel (Marylène Chevarie); leurs petits-enfants : Marie-Ève, Anne-Sophie, Jonathan Leduc (Sophie Labbé) et Alexandre; leur arrière-petite-fille : Élizabeth; ainsi que leurs frères et sœurs : feu Rosario (Jeanne D'Arc Bureau), feu Vital (feu Juliette Marcotte), feu Clermont, Rejent (Nicole Lahaie), feu Brigitte (feu Rolland Marceau) et Ginette (Adrien De Montigny), Jeanne D'Arc (Patrice Gobeil), Lucille (feu Origène Leduc), Diane (feu Marcel Leduc), feu Marcel (Henriette Bélanger), Louise, feu Pierre, Fernand (Benoît Nadeau), Robert et Carmen (François Roy). Ils laissent également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel de l'Hôpital Laval de Québec, ainsi que le personnel de la Résidence Humanitae pour les bons soins, leur compassion et leur dévouement. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer au https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don ainsi qu' à la Société Alzheimer de Québec. (1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3). Pour rendre hommage à Mme Picard et M. Lachance, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.