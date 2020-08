BOURGET, Claude



Au C H U - À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 1er juin 2020, à l'âge de 69 ans, entouré de tout l'amour et la tendresse des siens, est décédé monsieur Claude Bourget, époux de madame Andrée Auclair, fils de feu madame Marie-Berthe Cloutier et de feu monsieur Raymond Bourget. Natif de Percé, il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au sous-sol à compter de 9 heures.Il laisse dans le deuil, outre sa tendre épouse Andrée, ses très chères filles Caroline (Francis Thibodeau), Marie-Ève (Alain Rémillard); ses adorables petits-enfants Mélodie, Félix, Rosalie et Olivier; plusieurs frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs durement affectés par son départ : Raynald (Danielle Lapointe), feu Bernardin (Lynda Paquet), Vincent (Irène Walsh), Sylvio (Micheline Côté), Claudine (Michel Giroux), Sylvie (Gilles Lafond), Martine (Annie Desbiens), Rémi, Jean-Denis (Stéphanie Boyer), Michel Auclair (Monique Paré), Rénald Auclair (Diane Perreault), Marc Auclair, plusieurs neveux et nièces dont 3 filleuls Éric, Charles et Andréa, ainsi que plusieurs ami(e)s. Un merci particulier aux ami(e)s et à la famille qui l'ont supporté tout au long de sa maladie. Remerciements à tout le personnel soignant du CRCEO et du département d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec, ainsi que l'équipe médicale du Dr Félix Couture, Dr Olivier Larochelle, Dr Maxime Chénard-Poirier, Dr Olivier Dumas et de son infirmière-pivot Marie-Christine Houde qui a été d'un grand support. Remerciements particuliers à toute l'équipe des soins intensifs qui ont bien pris soin de lui, dont les Dr Maude St-Onge et Dr Geneviève Lacroix, ainsi que Karen Dumas et plus particulièrement le Dr Todd E. Gorman qui a su l'accompagner jusqu'à la fin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne sur le cancer, téléphone : 418-683-8666, site web : www.cancer.ca ou à tout autre organisme pouvant aider la recherche