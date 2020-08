BERNIER POITRAS, Lucille



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 12 mars 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Lucille Bernier, épouse de feu monsieur Camille Poitras. Fille de feu dame Adélia Bernier et de feu monsieur Onésime Bernier, elle demeurait à L'Islet. Elle était la mère de : Odette (Jacques Pearson), Denis (Marie-Claire Ouellet), Christian, Clément (France St-Pierre), feu Caroline (feu Bruno Grégoire), Pierre. Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants: Sébastien (Mylène), Mélanie (Alain), Pierre-Alexandre (Alexandra), Andrée-Anne (David), Marie-Josée (David), Louis-Philippe (Véronique) ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Janine, Simone (feu Marcel Lamarre - Gilles Gagné) et feu Gérard; de la famille Poitras : feu Marie-Jeanne, feu Albert (Aline Cloutier), André-Jules (Gemma Dubé), feu Marcel (feu Pierrette Fortin), feu Charles-Aimée, feu Claude et Léger. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour son humanisme et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles à la maison funéraire.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 9h30.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.