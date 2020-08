THERRIEN, Gabrielle Marchand



À son domicile de Trois-Rivières, le 28 juillet 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Gabrielle Marchand, épouse de feu monsieur Fernand Therrien. Elle était la fille de feu dame Berthe Boucher et feu monsieur Ludger Marchand. Elle demeurait à Trois-Rivières autrefois de Québec.le samedi 15 août 2020 de 13 h à 16 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Viateur (feu Carole Wilson), Diane, feu Marielle, Laurier (Chantal Miclette), Jasmin (Michèle Girard), Régis (Reine Rioux) et Yves; ses petits-enfants : Karen et Marc Therrien, Daniel et Alain Courchesne, Alexandre et Frédéric Therrien, Julie, Patrick et Marie-Christine Barré, Laurie Therrien, Mae et Louis-Frédéric Therrien, Véronique et David Therrien, ainsi que leurs conjoint(e)s respectifs(ves); ses 16 arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que neveux, nièces, cousins et cousines.