Chambre de la sécurité financière: Richard David et Denis Ouellet radiés pour deux mois

Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) a radié Richard David et Denis Ouellet pour une période de deux mois.

L’expert financier Richard David a plaidé coupable à l'ensemble des chefs d'infraction contenus dans la plainte disciplinaire, a indiqué jeudi la Chambre dans un communiqué.

M. David a été reconnu coupable d'avoir fait signer en blanc une «déclaration du proposant» et un «formulaire de signatures» à l'un de ses clients et deux «autorisations de transfert de placements enregistrés et non enregistrés» et un «profil d'investisseur» à un autre client.

Les infractions se sont déroulées à Trois-Rivières entre le 27 mai 2011 et le 22 août 2017, a-t-on ajouté.

En ce qui a trait à Denis Ouellet, lui aussi radié temporairement pour huit semaines, il a plaidé coupable à tous les chefs d'infraction contenus dans la plainte disciplinaire. Il a reconnu «avoir fourni de faux renseignements à l'assureur sur une proposition d'assurance» et «ne pas avoir agi en conseiller consciencieux en disant à sa cliente qu'elle pouvait annuler son contrat d'assurance avant la date d'entrée en vigueur de son nouveau contrat, causant ainsi un risque de découvert», a-t-on précisé.

Dans son cas, les faits se sont déroulés à Terrebonne entre le (ou vers le) 12 juin 2018 et le (ou vers le) 16 juillet 2018.

La radiation de MM. David et Ouellet entrera en vigueur à l’expiration des délais d’appel qui, habituellement, sont de 30 jours, mais en raison du contexte sanitaire, «le décompte débutera à partir du 1er septembre», a avisé la CSF.