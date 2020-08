CHSLD et hôpitaux: des visiteurs récalcitrants sèment l’inquiétude en Estrie

SHERBROOKE – Malgré tous les décès attribuables à la COVID-19 dans les CHSLD du Québec, il y a encore des visiteurs qui ne respectent pas les consignes sanitaires. Ces comportements inquiètent autant le personnel que les résidents. Les autorités de la Santé de l'Estrie ont lancé jeudi un appel à la collaboration.

Depuis deux semaines, les employés des hôpitaux et des CHSLD de l'Estrie sont souvent confrontés par des visiteurs récalcitrants qui refusent de respecter les mesures sanitaires maintenant bien connues.

«La grande majorité des gens comprennent et respectent les mesures à suivre, mais il reste une partie de la population qui rend la vie dure à notre personnel, qui ne fait qu'appliquer les consignes du gouvernement», a mentionné la porte-parole du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Estrie-CHUS, Annie-Andée Émond.

«On comprend que ça peut être irritant, mais nous rappelons que ces mesures sont mises en place pour protéger les usagers», a-t-elle ajouté.

Gilles Coulombe habite au CHSLD Argyll de Sherbrooke depuis le mois de janvier. «Ces gens-là sont irrespectueux, a-t-il dit. Il y en a qui s'en foutent.»

TVA Nouvelles a également rencontré des visiteurs. «Il faut se protéger et surtout protéger les résidents. Moi je suis à l'aise avec les mesures qu'on nous impose», a dit un homme venu rendre visite à son père.

Règles additionnelles dans les CHSLD

- Deux (2) visiteurs maximum d’une même famille à la fois.

- Port d’un masque de procédure (le couvre-visage n’est pas admis en CHSLD).

- Inscription au registre de visite à l'arrivée et au départ.

- Circulation limitée le plus possible à la chambre d’un seul résident (éviter les aires communes et visiter un seul résident de l’unité).

- Échange d’objets le plus limité possible.

Règles additionnelles dans les hôpitaux

- Un (1) seul visiteur à la fois par patient. Maximum de quatre (4) personnes différentes par jour. Si deux visiteurs se présentent en même temps, l’un d’eux doit attendre son tour à l’extérieur de l’hôpital.

- Dans les chambres à plusieurs lits, modulation possible des visites pour respecter la distanciation physique (un seul visiteur à la fois dans la chambre, par exemple).

- Des exceptions au nombre de visiteurs sont possibles, notamment pour les personnes en fin de vie.

- Restrictions dans ces secteurs : urgence • cancérologie • soins intensifs • obstétrique • pédiatrie • néonatologie • imagerie médicale (pour échographie obstétricale). Il faut vérifier avec l’unité.

Source: https://www.santeestrie.qc.ca/nouvelle/merci-aux-visiteurs-de-respecter-ces-nouvelles-regles/