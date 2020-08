Comment faire ma place dans la vie de mon conjoint?

J’ai 58 ans. J’avais déjà vécu en couple, mais je vivais seule depuis dix ans, quand j’ai rencontré l’homme avec qui je suis depuis deux ans. Je l’avais croisé et il m’avait intéressée dans ma jeunesse, mais comme il était marié à l’époque, ça n’était pas allé plus loin.

Je l’ai recroisé il y a deux ans. Comme cette fois je savais qu’il était veuf, j’ai décidé de lui faire connaître mes sentiments. Depuis, on cohabite et ça va plutôt bien, même s’il a 12 ans de plus que moi, qu’il a plein de petits bobos, qu’il est du genre autoritaire, et que certains aspects de la vie avec lui me déplaisent. Mon objectif étant de ne pas me retrouver seule de nouveau.

Mon plus gros problème, c’est qu’il ramène tout à sa femme. Il ne se passe pas une journée sans que j’entende : « Avec ma femme on faisait ci. Ma femme faisait telle recette comme ça. Quand on sortait ma femme et moi, on aimait aller à telle place. Ma femme me faisait toujours tel gâteau. Jamais ma femme ne m’aurait parlé comme ça ! »

Je fais mon possible pour ne pas lui mentionner que ça m’ennuie d’être toujours comparée à quelqu’un qui faisait tout tellement mieux que moi. Mais je ne le fais pas parce que je suis certaine qu’il ne le prendrait pas. Je ne sais pas trop comment m’y prendre avec lui pour ne pas qu’il se fâche. Auriez-vous une idée ? Mais ne me dites pas d’essayer de dialoguer, car je sais que c’est inutile.

Amoureuse inquiète

Cette histoire est bien mal partie, s’il est vrai comme vous le soulignez, qu’il est impossible de dialoguer avec ce monsieur. On ne peut vivre en couple à long terme quand la peur sert de lien entre deux personnes. Avez-vous envie de partager à long terme la vie d’un homme qui ne vous respecte pas plus que ça ? Un homme qui vous fait sentir en permanence que vous êtes inférieure à quelqu’un d’autre qu’il a connu avant ?

Je peux comprendre que vous craignez un retour à la solitude, mais certainement pas au point de continuer à supporter de vous faire diminuer par un homme qui est censé vous aimer. Il faut lui dire la peine que vous ressentez face à la rivalité qu’il tente de bâtir entre sa première femme et vous. Il faut lui faire comprendre que vous vivez avec lui dans le présent et qu’il va devoir apprendre à vous donner votre espace et à laisser l’autre là où elle est. C’est-à-dire dans l’autre dimension. Un virage drastique doit être opéré au plus vite, si vous ne voulez pas vous enliser dans une ornière dont il sera impossible de vous extirper dans dix ans, quand le mauvais pli sera pris.