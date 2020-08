COULOMBE, Conrad



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 août 2020, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Conrad Coulombe, époux de feu madame Claire Larochelle. Il demeurait à Saint- Isidore. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Paul (Chantale Lizotte), Denise (Ghislain Marquis) et Linda (Réal Bégin); ses petits-enfants: Véronique Coulombe (Éric Drouin), Bruno Coulombe (Julie Bouchard), Simon Coulombe (Marie-Pier Laterreur), Sébastien Marquis (Karina L'Heureux), Isabelle Marquis (Kaven L'Heureux), Cynthia Coulombe Bégin (Luc Coletta) et Steven Coulombe Bégin (Léa Lapointe); ses arrière-petits-enfants : Arianne, Zachary, Elliot, Amélia, Samuel, Joseph, Antoine, Benjamin, Edouard, Théo, Maxime, Maryanne, Megan, Erika, Noa, Liam, Alycia, Kimberly, feu Logan, Loïc et Alexis ainsi que ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Isidore. La famille vous accueillera aude 15h à 18h30.