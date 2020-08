DESNOYERS, Rita



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 5 août 2020, à l’âge de 71, est décédée madame Rita Desnoyers, fille de feu madame Lucienne Turgeon et de feu monsieur Lucien Desnoyers. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 18h à 19h45.L’inhumation des cendres se fera au cimetière notre-Dame de Belmont, à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil outre sa fille adorée Kathy, ses frères et soeurs; Julianna, Réjeanne, Yolande, Conrad (Lucie Andrews), Colette (Pierre Thivierge), Raymond (Céline Desbecquets), Gaétan (Hélène Fortier) et Denise ainsi que ses belles-soeurs Jeannine Robitaille et Colette Simard. Elle sera également regrettée par son filleul François, de même que par ses neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personel des soins intensifs ainsi que des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur professionalisme, leur dévouement et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou la fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 1040, avenue Belvédère, bur. #214, Québec, QC Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca et Fondation des maladies du coeur et de l'AVC 4715, ave des Replats, bur. 261, Québec, QC Téléphone : 418 682-6387 Site web: www.coeuretavc.ca Des formulaires seront disponibles sur place.