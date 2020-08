RENAUD, Richard



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 1er août 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Richard Renaud, époux de feu dame Gisèle Paré. Il était le fils de feu monsieur Ludger Renaud et de feu dame Anna Bilodeau. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré, autrefois de Beaupré.Les cendres seront déposées au cimetière Le Jardin des Montagnards de Beaupré sous la direction desMerci de votre collaboration. Il laisse dans le deuil son frère, ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs: Irène (feu Patrick Clair), Lucette (feu Charles Labrèche), Hélène (feu Robert Drouin), Carmen (Bo Karison), Gilles (Huguette Nadeau), Michèle (feu Bob Delisle), feu Roland (Normande Giroux), feu Maurice (Cécile Caron), feu Louisette ( Bruno Lesieur) et il était le frère de feu Lauréat (feu Thérèse Caron), feu Elphège (feu Véronique Fortier), feu Donat, feu Jeannette (feu Jean-Guy Gamache) et feu Lorraine ; ses belles-sœurs de la famille Paré: Chantal, feu Henri (Pierrette Goulet) et il était le beau-frère de feu Alice (feu Marcel Bolduc), feu Rosianne (feu Paul Breton), feu Noëlla (feu Henri Lachance), feu Pierrette (feu Clément Lessard), feu Annette (feu Raymond Lessard), feu Michelle (feu Laurent Picard), feu Yvon et feu Madelaine. Il laisse également dans le deuil sa filleule adorée Élyse Lessard, ses neveux et nièces qu'ils appréciaient beaucoup, ses bons amis musiciens ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie sincèrement tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à laFondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, QC G1K 5Y9 https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don et/ ou Société Canadienne du Cancer, Québec/Chaudière/Appalaches, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Sillery, QC G1S 3G3 https://www.cancer.ca/fr-ca/about-us/ contact-us/?region=qc