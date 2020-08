DALLAIRE, Gaston



À son domicile, paisiblement le 25 mars 2020, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Gaston Dallaire, époux de Mme Céline Guay et fils de feu Gérard Dallaire et de Mme Fernande Carrier. Il demeurait à Saint-Isidore. Il laisse dans le deuil sa mère Mme Fernande Carrier, son épouse Mme Céline Guay, ses enfants: Marie-Ève (Sylvain Boucher), Maxime, Jean- Michel (Mélanie Grégoire), ses petits- enfants: Laurie, Ludovick, Rosalie et Éliane; son frère et ses sœurs: Bertrand (Francine Lahaie), Suzanne (Richard Laterreur), Mireille (Gaspar Bouzas), Gaétane (Jacques Bouchard), Claudette (Derek Sennett), Martine (André Guillemette); sa belle-mère Mme Yvette Labonté (feu Ernest Guay); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guay: Jocelyne (Normand Pépin), Clément, Pierre (Johane Giard), Gérard (Carolle Lemieux), Ginette (Stéphane Labonté). Il laisse également dans le deuil ses filleules: Caroline Gravel, Émilie Guillemette, ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin (https://www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don), à la Fabrique de Saint-Isidore ou à la Fondation ADNP Kids (https://www.adnpfoundation.org/).La famille vous accueillera à laà compter de 12h30.