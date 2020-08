PAQUIN, Michel



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 4 mars 2020, à l'âge de 72 ans et 1 mois, est décédé monsieur Michel Paquin, fils de feu madame Bernadette Desalliers et de feu monsieur Joseph Paquin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 15 août 2020 de 13 heures à 15 heures. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Donnacona. Il laisse dans le deuil son fils Serge, ses petits- enfants Magalie, Nicolas et Donavan; il était le frère de Louiselle (Laurier Gignac), feu Luc, feu Gaston, André (Huguette Godin), Claude (Francine Brière), Pierre, feu Jean, Jacques (Lynn Groves). Il sera aussi regretté par ses nièces, neveux, cousines, cousins et ami(e)s.