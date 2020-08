CORRIVEAU, Régina



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 août 2020, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Régina Corriveau. Née à St-Gervais de Bellechasse, le 16 juillet 1921, elle était la fille de feu dame Eva Labrecque et de feu monsieur Philias Corriveau. Elle demeurait à Québec.les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àde midi à 13h50.Les cendres seront déposées par la suite au Cimetière de Giffard. Madame Corriveau laisse dans le deuil son beau-frère Amédée Tremblay (feu Irène Corriveau) ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du 5e étage de Place Alexandra et de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Site : www.societealzheimerdequebec.com, Téléléphone : 418-527-4294. Les Funérailles sont sous la direction de: