CHAREST, Gerry



À Québec, le 9 juillet 2020, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Gerry Charest, il était le fils de feu dame Jeannette Labrie et feu monsieur Marcel Charest. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie soit de 9 h à 10 h au sous-sol de l'église. Il laisse dans le deuil ses enfants : Maxim (Marilie) et Sabrina (Junior), ses frères et sœurs : Michel, feu Hervé, feu Daniel, Yves (Claire) et Denise, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amie(e)s. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier Athos.