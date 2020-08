COUTURE, Harry



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 16 avril 2020, à l'âge de 89 ans et 5 mois, est décédé monsieur Harry Couture, époux de madame Rita Blanchette, fils de feu madame Marie-Laure Gratia Brochu et de feu monsieur Adjutor Couture. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils : Mario (Josée Bélanger) et Normand (Janny Lévesque); ses petits-enfants : André-Ann (Christopher Deschênes), Emmanuel, Camille, Julianne, Benjamin et ses arrière-petits-enfants : Sophia et Ludovik. Il était le frère de feu Raoul (feu Monique Lemieux), feu Adrien (Raymonde Michaud), feu Roland (feu Lucille Rousseau), feu Lauréat et feu Marie-Laure (feu Réal Plourde). Il laisse également dans le deuil sa belle-famille: feu Gérard (feu Anne-Marie Simoneau), feu Yolande (Claude Roy), Florence, Marcel, Marie, feu Yvon (Jeanne-d'Arc Poliquin), Roger (Jeanne-Mance Soucy), Noëlla (Emmanuel Bouffard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Henri-de-Lévis ultérieurement. Nous tenons à remercier chaleureusement toute l'équipe du 2e étage du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour tous les bons soins donnés pendant les 6 dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, tél. : 418 387-1230 ou 1 888 387-1230, site Web : www.alzheimerchap.qc.ca.