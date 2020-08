LATULIPPE, Dominique



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 22 mars 2020, à l'âge de 87 ans et 8 mois, est décédé monsieur Dominique Latulippe, époux de madame Rita Chouinard, fils de feu madame Valentine Brisson et de feu monsieur Joseph Latulippe. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils : Denis (Marie-Christine Paré) et Richard (Nancy Boulanger); ses petits-enfants : Marie Li (Samuel Royer), Charlotte (Maude Alexandre D'Anjou), Louis (Claudelle Béchard), Simon (Laurence Lamadeleine) et Juliette (Daniel Legault-Hernandez); sa sœur Rita (feu Gérald Couture) et son frère feu Georges-Henri (Janine Blais); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chouinard: Monique, Louise (Michel Thibault), André (Jacqueline Martel), Hélène (Richard Dufour), Anita Bourassa (feu Robert Chouinard), Madeleine Fortier (feu Jean-Marc Chouinard), feu Paul (feu Itha Boulay), feu Roger, feu Thérèse (feu Henri Lessard) ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auLes cendres seront déposées par la suite au Mausolée Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, téléphone : 418 684-2260, site web : www.amisdujhsb.ca.