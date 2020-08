DION, Françoise



À l'Hôpital Laval de Québec, le 21 mars 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Françoise Dion, épouse de monsieur Marcel Moisan, fille de feu monsieur Émile Dion et de dame Irène Beaupré. Elle demeurait à Saint-Raymond.Outre sa mère dame Irène Beaupré, madame Dion laisse dans le deuil son époux Marcel; ses enfants: Denis (Mélanie St-Germain), René (Nancy Dion), Donna (Steve Émond); elle était également la mère de: feu Rénald (Marie-Josée Carpentier), et de feu Rosanne. Madame Dion laisse ses petits-enfants: Jean- Michel Moisan-Carpentier (Geneviève Julien), David Moisan-Carpentier (Carolann Cyr), Vanessa Gingras-Moisan (Jeff Verreault), Michaël Gingras-Moisan (Véronique Labelle), Kevin Jobin-Moisan, Jason Jobin-Moisan (Nathanielle Michaud), Alyson Jobin-Moisan (Anthony Biasotto), Sharon Jobin-Moisan, Solly Moisan, Nathan Moisan, Sofiane Moisan, Daniel Émond (Breanna Émond) et Rémi Émond; ses cinq arrière-petits-enfants : Jade, Christopher, Marc-Edouard, Mason et Bialy; ses frères et sœurs: Léo (Gisèle Moisan), André (Nancy Bacon), Aimé (Nicole Moisan), Julien (Huguette Cloutier), Florent (Reine Châteauvert), Clément, Émilienne (Michel Plamondon), Gilles (Line Beaupré), Micheline (Daniel Julien) et sa filleule Lise (Florent Drolet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Moisan: feu Bruno (Marie-Claire Duval), Cécile (Normand Gagnon), feu Adrien (Janine Julien), feu Gilles, feu Aline, Gratien (Solange Julien), feu Fernand (Yolande Chantal), feu André (Louisette Drolet), Laurent (Madeleine Lirette), Solange (François Dion), Louisette, feu Florian (Ginette Lessard), Normand (Thérèse St-Laurent), feu Madeleine et ses filleules Danielle Dion et Jenny Julien ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital Laval de Québec pour son dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 79, boul. René-Lévesque Est, bureau 120, Québec QC G1R 5N5. Des formulaires seront disponibles à l'église.