SAVARD, Pauline Grenier



Au Centre d'Accueil Marcelle-Ferron, le 7 août 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Pauline Grenier, épouse de feu M. René Savard et mère de feu Denyse Savard. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 14h20.et de là au cimetière de St-Louis de Courville.Elle laisse dans le deuil ses filles: Hélène (Marc Lefrançois), Andrée (Jacques Balthazard); ses petits-enfants : Sullie, Pascal, Laurence, Matthieu, Maxime, Sandrine, Pierre-Philippe, Véronique et ses arrière-petits-enfants; ses belles-sœurs: Gilberte Savard et Louisette Savard; son beau-frère: Jean-Yves Savard (Lucia Carette) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement du fond du cœur au personnel du Centre d'Accueil Marcelle-Ferron pour sa chaleur, sa douceur et les bons soins prodigués à notre mère les trois dernières années de sa vie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.