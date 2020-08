GIROUX, André



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 juillet 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur André Giroux, époux de madame Nicole Gosselin, fils de feu madame Mélina Leclerc et de feu monsieur René Giroux. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 15 août 2020, de 8h à 9h30.L'inhumation suivra au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Nicole Gosselin; ses enfants Nathalie, Caroline (Denis Perreault); les enfants de Denis Perreault, Isabelle Perreault, Catherine Perreault (Yorhy et leur fils bébé Henri); son frère Robert Giroux ; ses beaux-parents, feu Maurice Gosselin et feu Yolande Plamondon; sa belle-sœur Michèle Morency, neveu, nièce: Louis-Philippe Giroux (Linda) et Isabelle Giroux (James) et son ami de toujours Jean- Pierre Guay ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau # 218, Québec, QC Téléphone : 418 527-0075 Courriel : information@prqca.ca Site web : www.prqca.ca Des formulaires seront disponibles sur place.