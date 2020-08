LECLERC, Marie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, à Québec, le 17 juillet 2020, à l'âge de 53 ans, est décédée dame Marie Leclerc. Née à Lévis, le 6 octobre 1966, elle était la fille de feu dame Huguette Poliquin et de feu monsieur Jules-Arthur Leclerc. Elle demeurait à Québec.Les membres de la famille recevront les condoléances à lade 9h à 10h 45.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière Mont- Marie à Lévis. Madame Leclerc laisse dans le deuil sa sœur Lucie (Martin De La Boissière); son frère Luc (Nicole Vaillancourt); ses neveux et sa nièce: François, Julie, Simon, Antoine; sa grande amie Guylaine Boutin ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie la Dre Cécile Jeanart de même que tout le personnel de l'urgence et du 2e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus particulièrement son ange de nuit Katy inf. pour leur exceptionnel accompagnement. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.