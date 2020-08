Grand Prix d’Espagne: la mise en garde de Pirelli

Il fait habituellement très chaud en Espagne à cette période de l’année et Pirelli a tenu à mettre en garde les dix écuries du plateau en prévision du Grand Prix qui sera disputé dimanche à Barcelone.

La course, initialement prévue en mai, mais reportée en raison de la pandémie, se déroulera pour la première fois au mois d’août. Le fournisseur exclusif s’attend à une autre escale difficile pour les pneus. Le circuit de Barcelone est déjà reconnu pour être l’un des plus exigeants au calendrier.

Ses trois gommes les plus dures (C1, C2 et C3) ont été retenues. Reste maintenant à savoir comment vont se comporter les deux Mercedes de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas, dont la dégradation des pneus a été un enjeu majeur à Silverstone.

L’écurie Mercedes a connu beaucoup du succès dans le passé à Barcelone, où elle compte cinq victoires (dont quatre acquises par Lewis Hamilton) depuis 2014.

Mais on doit s’attendre à une vive opposition de la part de Max Verstappen, qui, au profit d’une stratégie fructueuse, s’est sauvé avec la victoire la semaine dernière.

Dans la mire d’Alfa Romeo

La brillante prestation de Nico Hülkenberg la semaine dernière à Silverstone a été remarquée par deux équipes de F1 qui n’ont toujours pas annoncé le retour de leurs duos de pilotes respectifs l’an prochain.

L’Allemand a remplacé Sergio Pérez lors des deux dernières courses disputées en Grande-Bretagne, mais la rentrée confirmée du Mexicain (guéri de la COVID-19) en Espagne le privera d’un volant chez Racing Point.

Après s’être qualifié au troisième rang en qualifications, il s’est classé septième au fil d’arrivée la semaine dernière à Silverstone non sans avoir tenu tête à son jeune coéquipier Lance Stroll jusqu’à un arrêt imprévu aux puits de ravitaillement en fin de parcours.

Räikkönen à la retraite ?

Hülkenberg n’a pas nié être en discussions avec deux équipes sans toutefois les nommer. Or, la piste la plus plausible est celle d’Alfa Romeo, qui ne prolongerait pas son entente avec le vétéran

Kimi Räikkönen pour la saison 2021.

Le Finlandais, âgé de 40 ans, pourrait être forcé de mettre un terme à sa carrière en F1. Quant à son coéquipier, l’Italien Antonio Giovinazzi, il n’aurait pas à craindre pour son poste. En 2013, Hülkenberg a eu un certain succès avec cette organisation, qui fut jadis connue sous le nom de Sauber.

L’autre possibilité est celle de l’écurie américaine Haas, dont l’avenir de ses deux pilotes titulaires, Romain Grosjean et Kevin Magnussen, semble sérieusement compromis.