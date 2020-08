Kamala Harris est-elle une citoyenne américaine?

Allons-nous revivre toute la ridicule saga du certificat de naissance de Barack Obama? Je ne crois pas, mais on entend déjà quelques voix qui remettent en question la citoyenneté de Kamala Harris, donc la légitimité de sa candidature à la vice-présidence.

Comme le ridicule ne tue pas et que les théories du complot ont la cote, je me permets de fournir quelques précisions sur les allégations. Née sur Facebook, la remise en question de la légitimité de la candidature de Harris repose sur la citoyenneté de ses parents au moment de sa naissance. On s’appuie ensuite sur des portions des amendements 12 et 14 pour tenter d’exclure la sénatrice de la Californie du ticket démocrate.

Personne ne nie que Mme Harris soit bien née à Oakland le 20 octobre 1964. Mais au moment de la naissance, son père est toujours Jamaïcain et sa mère Indienne. Selon l’écrasante majorité des constitutionnalistes américains, le fait que les parents de Kamala Harris aient été des immigrants n’affecte en rien la citoyenneté de la sénatrice. Ses parents étaient des immigrants arrivés au pays en toute légalité, et le fait que la candidate démocrate soit née en sol américain suffit à valider qu’elle est bel et bien une Américaine.

Les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux résultent d’une lointaine interprétation marginale de la citoyenneté. Aujourd’hui rejetée, cette thèse circule toujours et il ne serait pas étonnant qu’un président qui s’inspire des théories du complot, dont il fait parfois la promotion, s’en inspire éventuellement.

Ce que je trouve absolument abject, c’est que ce genre de débat inspiré de fausses nouvelles se soit manifesté pour les candidatures historiques de Barack Obama et Kamala Harris, qui, comme par hasard, sont des candidats issus des minorités. On n’a pas fait un tel spectacle avec les origines de John McCain, né alors que son père était déployé à l’étranger, ou de Ted Cruz, né au Canada.

Alors que les manifestations à caractère racial perdurent et qu’il est bien difficile de nier que le racisme est encore bien présent aux États-Unis, il est du plus mauvais goût de tenter de diviser la population ou d’attiser les colères autour d’un enjeu aussi risible.