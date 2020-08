«La faille» à TVA cet automne

MONTRÉAL – TVA ajoute «La faille» à sa programmation d’automne. Le thriller de grande qualité de l’auteur Frédéric Ouellet et du réalisateur Patrice Sauvé fera donc le saut à la télévision traditionnelle moins d’un an après son lancement sur Club illico, à la fin 2019.

Dans ce suspense en huit épisodes campé dans le Grand-Nord du Québec, la sergente-détective aguerrie Céline Trudeau (Isabel Richer) part enquêter sur le meurtre sordide d’une danseuse nue qui ébranle toute la petite communauté minière de Fermont.

Elle sera épaulée dans son investigation par un jeune collègue incarné par Alexandre Landry. Céline Trudeau ira d’une découverte troublante à l’autre pendant son séjour dans le grand froid de la ville, mais sera surtout bouleversée par une rencontre avec sa fille, Sophie (Maripier Morin), qui a coupé les ponts avec elle depuis quatre ans. Les retrouvailles s’annoncent complexes.

Marc Messier, Élise Guilbault, Jean-Philippe Perras, Patrick Hivon, Benoit Gouin, Marianne Fortier, David Savard et Éveline Gélinas, entre autres, sont tous en vedette dans «La faille».

Le mois dernier, Club illico avait momentanément retiré «La faille» de son catalogue, en réponse aux allégations de harcèlement sexuel et d’agression physique émises contre Maripier Morin par Safia Nolin. Face aux vives protestations du milieu de la télévision, outré que l’ensemble des artistes et des artisans de «La faille» soient pénalisés dans le contexte, Vidéotron a ensuite réintégré la fiction sur sa plateforme, en toute discrétion.

Parmi les autres séries de Club illico qui seront diffusées à TVA cet automne, en plus de «La faille», on compte également «Rue King» et «Mon fils». Aucune case horaire n’a encore été annoncée pour chacune de ces émissions.