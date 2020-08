Le grand homme de théâtre Michel Dumont est décédé

MONTRÉAL – Le comédien Michel Dumont est décédé, a confirmé jeudi après-midi le Théâtre Duceppe. Il était âgé de 79 ans.

L’acteur serait décédé dans la nuit de mercredi à jeudi, a laissé savoir à l’Agence QMI Jean-Simon Traversy, qui a succédé à Michel Dumont à la tête du Théâtre Duceppe en 2018, en tandem avec son collègue David Laurin.

Michel Dumont avait perdu son épouse, Manon Bellemare, emportée par un cancer en 2015, après 30 ans d’amour. Le couple n’avait pas d’enfant.

Carrière colossale

L’artiste a connu une grande carrière de comédien. Sur les planches, il a brillé dans «À toi pour toujours ta Marie-Lou», «Un simple soldat», «Le Diable rouge», «À l’ombre d’Hemingway», «La mort d’un commis voyageur», etc.

Il a joué dans une soixantaine de spectacles de la Compagnie Jean Duceppe, dont 34 alors qu’il était à la tête de l’institution fondée par son mentor, Jean Duceppe. Il en a tenu les rênes pendant 27 ans (1991-2018) avant de céder sa place à Jean-Simon Traversy et à David Laurin, en insistant sur l’importance d’attirer les jeunes dans les salles de théâtre.

Photo d'archives Agence QMI, Sébastien St-Jean

À la télévision, la carrière de Michel Dumont a été tout aussi colossale. On se souviendra de ses prestations dans «Les Berger», «Race de monde», «Monsieur le Ministre», «Des dames de cœur», «Marilyn», «Urgence», «Omertà» et, plus récemment, «Providence», «Yamaska» et «Victor Lessard». Il a aussi été de quelques émissions jeunesse d’antan («Franfreluche», «Picotine»).

Photo d'archives Agence QMI, Sébastien St-Jean