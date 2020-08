Le service postal américain au cœur d’un complot?

Si, habituellement, l'on associe les théoriciens du complot à la droite républicaine ou à certains partisans de Donald Trump, la plus récente évocation émane des rangs démocrates.

Depuis quelques jours, les grands journaux américains rapportent les attaques d’élus démocrates qui exigent une enquête sur la gestion du responsable du service postal des États-Unis. Avant qu’on lui confie les rênes de ce service essentiel, Louis DeJoy était un homme d’affaires républicain dont les contributions à de nombreuses collectes de fonds ont été grandement appréciées.

Que reproche-t-on à DeJoy? En quoi pourrait-il influencer le résultat du vote, le 3 novembre prochain? Le vote par la poste sera crucial pour la prochaine élection et on relève déjà le double des demandes habituelles en ce sens. Non seulement plus d’électeurs déposeront-ils leur bulletin dans des enveloppes, mais ils le feront probablement plus tôt qu’à l’habitude.

Quelques législateurs démocrates s’inquiètent haut et fort des coupes effectuées par DeJoy dans le budget du service postal. Ce même service cumule depuis quelques temps des retards bien réels auxquels on ne s’attendait pas, mais qui font craindre le pire.

Si DeJoy se retrouve maintenant au cœur de la tempête, le président américain ne contribue en rien à simplifier sa tâche. Dans un gazouillis rédigé ce matin, il confirme qu’il bloque le financement du service postal parce que les démocrates souhaitent encourager le vote par la poste. Le recours à cette pratique lui semble suspect et il craint l’élection la plus frauduleuse de l’histoire américaine. Je précise au passage qu’aucune statistique ne permet d’appuyer une telle suspicion.

Les législateurs démocrates qui exigent maintenant une enquête ont lié la restructuration du service postal souhaitée par DeJoy à la décision du président de bloquer l’allocation de plusieurs milliards de dollars à ce même service pour pallier les difficultés qu’un nombre accru de votes par la poste risque d’entraîner.

Pour l’instant, rien ne permet de dire que DeJoy et Donald Trump travaillent main dans la main pour saper la confiance des Américains dans leur service ou dans la validité de l’élection. Les apparences jouent contre les deux hommes, mais il n’y a pas de preuves tangibles d’une conspiration.

Il faut cependant reconnaître que certaines décisions du responsable de la poste apportent de l’eau au moulin de ceux et celles qui craignent une forme ou une autre de collusion. DeJoy a éliminé plusieurs postes importants (33) dans sa refonte du service et il devient l’élément central et incontournable de la nouvelle structure. Comme c’est un proche du président...

Si vous revenez me lire régulièrement, vous savez déjà que j’ai réservé quelques billets au contexte particulier de cette élection. Non seulement s’inquiète-t-on du recrutement et de la formation des travailleurs d’élection ainsi que du nombre de bureaux de vote dans certaines circonscriptions, mais on doute maintenant de l’efficacité et de l’impartialité du service postal américain.

Si je crois que nos voisins seront prêts à bien gérer le scrutin du 3 novembre, il se peut que, malgré les efforts déployés, on ne puisse éviter le chaos. Si le président évoque tout de suite une fraude et que, de l’autre côté, on évoque un complot entre le président et ses partisans placés à des postes stratégiques, qui peut prédire comment les deux camps réagiront le matin du 4 novembre?

On le répète de plus en plus souvent, mais la vie démocratique repose sur la confiance des électeurs dans le processus. Si, dans le monde occidental, les transitions entre les administrations s’effectuent généralement sans heurts et dans le respect, c’est parce qu’on accepte les résultats. Est-ce que ce sera le cas cette année?

La situation actuelle ravive chez plusieurs le souvenir de l’élection de 2000. Après avoir refusé de s’avouer vaincu, Al Gore avait reconnu la victoire serrée et controversée de George W. Bush. Comment se comporteront Trump et Biden?