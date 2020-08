Message important pour nos lecteurs

Chères lectrices, chers lecteurs,

Mardi midi, un incident a causé un bris majeur à notre imprimerie de Québec. Un début d’incendie a endommagé de façon importante le système électrique du Journal.

Nous estimons qu’il faudra quelques jours pour rétablir complètement la situation. Soyez assurés que nos équipes travaillent d’arrache-pied afin que ces délais soient les plus brefs possible.

Cette situation nous oblige depuis à faire imprimer votre quotidien dans les installations de Québecor à Mirabel.

Nous devons ainsi devancer notre heure de tombée de manière importante, afin d’être en mesure d’acheminer Le Journal chez vous et chez nos dépositaires, en limitant le plus possible les retards de livraison.

Alors que débutent les séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey, nous sommes conscients que cette situation est loin d’être idéale.

En effet, jusqu’à ce que la situation soit rétablie, nous ne serons pas en mesure d’offrir, dans nos versions imprimées ou PDF, une couverture des événements se déroulant en soirée.

Vous pouvez toutefois retrouver l’ensemble de nos contenus d’actualité, mais aussi toutes nos analyses ainsi que la couverture complète de l’affrontement de mercredi soir entre le Canadien et les Flyers sur notre site web journaldequebec.com ainsi que sur notre application J5, disponible pour les téléphones intelligents et les tablettes.

Nous sommes désolés des inconvénients liés à cette situation et vous remercions grandement, chères lectrices et chers lecteurs, de votre fidélité.

Sébastien Ménard

Éditeur et rédacteur en chef