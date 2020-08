BOULAY, Jeannette Daigle



Au Foyer de Loretteville, le 25 mars 2020, à l'âge de 102 ans et 9 mois, est décédée madame Jeannette Daigle, épouse de feu monsieur Paul-Émile Boulay. Elle était la fille de feu dame Marie Labbé et de feu monsieur Alfred Daigle. Elle demeurait à Québec.. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : feu Jean-Yves, Micheline (Jean-Maurice Gaudreau), Denise (Oliva Marcoux), feu Michel, Huguette (Fernand Amyot), Carole (Denis Noël), Serge (Annette Gendron), Richard (Christine Villeneuve) et Doris (Patrick Dion). Elle laisse aussi ses 12 petits-enfants : Daniel, Chantal, Martine, Réjean, Christian, Steeve, feu Julie, Frédéric, Nicolas, Vanessa, Yann et Jonathan; ses 16 arrière-petits-enfants : Stéphane, Nicolas, Édouard, Antoine, Hubert, Étienne, Xavier, Charles, Julien, Élyse, Olivier, Maïna, Émilie, Zack, Malik et Océane, ainsi que tous ses neveux, nièces. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du Foyer de Loretteville pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.