Cépages migrateurs

Les cépages ont parfois des parcours fascinants. Et leur migration vers différentes régions du monde permet parfois de remonter le cours de l’histoire. C’est le cas, entre autres, du listán prieto – ou listán negro... on y reviendra. Ce raisin pèlerin alors connu sous le nom de palomina negra a été recensé pour la première fois dans la région espagnole de Castille-La Manche, en 1513.

Par la suite, à l’initiative des franciscains, partis fonder des missions dans le « Nouveau Monde », il aurait été transporté jusqu’au Mexique, où on l’a simplement rebaptisé misión, et jusqu’au Chili, où on le nomme país. Chemin faisant, il aurait aussi fait escale aux îles Canaries – un archipel situé au large du Maroc, mais appartenant à l’Espagne – où on l’appelle listán prieto. Ou est-ce plutôt listán negro ? Si j’émets un doute, c’est que, à ce jour, tous les scientifiques ne s’entendent pas sur la véritable origine génétique des deux cépages.

Dans Wine Grapes, la bible des cépages, le généticien de la vigne José Vouillamoz soutient qu’il s’agit de deux variétés distinctes et que seul le prieto aurait migré hors des îles Canaries. Théorie que réfute le chercheur Juan Jesús Méndez, spécialiste des cépages des îles Canaries, selon qui le listán prieto et le listán negro seraient identiques, génétiquement parlant. Qu’importe, il (ou ils) donne des vins forts en caractère. Parfois un peu

rustiques, mais jamais banals.

Curieux d’y goûter ? Vous en trouverez deux, un chilien et un espagnol, parmi les cinq recommandations ci-dessous. Santé !

Tajinaste, Valle de La Orotava 2018, Tradicional

Espagne 13 %

2,7 g/L | ★★★1/2 | $$1/2

Code SAQ : 13619321

Un excellent rouge issu de listán negro de l’île de Tenerife. Des parfums expressifs de poivre et de piment d’Espelette donnent au 2018 des airs de chinon. La bouche est à la fois élégante par sa texture, et rustique par ses notes animales qui rappellent la parenté du listan avec le país. Servez-le autour de 15 °C, avec des aubergines grillées assaisonnées d’épices pour bifteck montréalais. Un régal !

Rafael Tirado, Sauvignon Blanc 2019, Laberinto, Valle del Maule

Chili 12,3 %

1,2 g/L | ★★★★ | $$

Code SAQ : 14479139

Au cœur de la région de Maule, le sauvignon blanc puise une sève et une complexité indéniables dans des sols de cendre volcanique. L’approche minimaliste de Rafael Tirado contribue par ailleurs à produire un vin d’une grande pureté, riche d’un vaste éventail de saveurs fruitées et minérales et doté d’une excellente tenue en bouche. Amateurs de sancerre, vous serez séduits.

Clos des Fous, Itata 2018

Chili 14 %

1,4 g/L | ★★★ | $$

Code SAQ : 12797686

Le 2018 de Pedro Parra et ses associés est composé de cinsault, de país, de carignan et de syrah, cultivés dans le secteur d’Itata, bien au sud de la capitale, Santiago. Il affiche la souplesse du cinsault, autant que les notes de viande fumée et la délicate astringence du país. Un bon vin rouge de soif pour accompagner les barbecues.

Altolandon, Manchuela 2018, Milhistorias

Espagne 14 %

2 g/L – Biologique | ★★★ | $1/2

Code SAQ : 13794111

Les vignes de garnacha grimpent à plus de 1000 m d’altitude, dans la région de Castille-La Manche. Le 2018 a des airs de vin nature avec ses accents de réduction et son attaque en bouche nerveuse. Frais, juteux, et pourtant pas dépourvu de profondeur aromatique. Beaucoup de plaisir à moins de 16 $. Et bio en plus !

Mengoba, Bierzo 2018, Mencía – Alicante Bouschet

13 %

1,4 g/L | ★★★★ | $$$

Code SAQ : 14555517

Gregory Pérez est une étoile montante de Bierzo et on comprend vite pourquoi dès qu’on plonge le nez dans le verre, à la découverte de cet excellent vin. Grande complexité aromatique, entre la pivoine, le tabac blond, la menthe, le concombre, la tomate fraîche et la tomate confite. Une attaque fraîche, un milieu de bouche soyeux et profond, et une longue finale tout en retenue et en finesse. Impeccable !

