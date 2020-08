Compétition écourtée

Le célèbre tournoi de golf amateur Le Duc de Kent aura lieu dans un mois, le lundi 14 septembre, ne sera disputé que sur une journée (au lieu de 2) et au lieu d’accueillir 144 joueurs, il en regroupera 120. C’est le compromis qu’a trouvé Mario Bouchard, directeur général du club de golf Royal Québec, de Boischatel. Pandémie oblige, les organisateurs du 86e Duc de Kent de même que les joueurs et les différents intervenants devront en tout temps assurer le maintien de règles : distanciation physique, hygiène des mains, étiquette respiratoire et mesures d’hygiène avec les outils, les équipements et les surfaces fréquemment touchés. À moins de changements d’ici là, le public ne pourra pas assister à la compétition.

50 ans de mariage

Le mois d’août 2020 marque le 50e anniversaire de mariage de Francine Dubé et Michel Guillot, des Promotions M.G. Le couple s’était en effet marié à l’église de St-Louis-de-Courville, de l’avenue Royale, en août 1970. Un souper dans un restaurant du Vieux-Québec s’est tenu récemment afin de souligner l’événement. Sur la photo, Francine et Michel sont en compagnie de leur fille, Sara Guillot, docteure en optométrie, son conjoint, Christian Jobidon, et leur petit-fils, Thomas Jobidon, étudiant à l’Université Laval.

Denise Roussel et Jean-Marie Dufour (photos), de Québec, célébreront officiellement demain, le 15 août, leur 50e anniversaire de mariage. C’est à l’église de St-Octave-de-Métis, le 15 août 1970, que le mariage fut célébré. Le couple a eu deux enfants. Félicitations !

Champion moustique au golf

Bravo à Louis-Olivier St-Pierre, du club de golf Les Saules de Rimouski, qui est devenu le lundi 10 août le plus jeune champion provincial de l’année 2020. Lors de la première journée de compétition de ce championnat présenté à Drummondville, Louis-Olivier a ramené une carte de 91 (+19), pour s’emparer de la victoire et du titre provincial catégorie Moustique (9-10 ans). Il est le premier représentant de l’Est-du-Québec à être couronné dans ce tournoi depuis 1996. Sur la photo, Louis-Olivier St-Pierre est au centre, entouré de Émile Doyon (Sainte-Marie), à gauche, et Zack Bourgeois (Le Blainvillier), à droite, qui ont terminé un coup (92) derrière Louis-Olivier.

Anniversaires

Stevens Mélançon (photo), conseiller municipal du district de la Chute-Montmorency–Seigneurial et président de l’arrondissement de Beauport, 60 ans... Denis Servais, président de Sport’Aide depuis janvier 2017, ex-président de Baseball Québec et de l’Association du loisir municipal et de Sports Québec.

Disparus

Le 14 août 2015. Jean-Paul Sylvain (photo), 78 ans, chroniqueur arts et spectacles au Journal de Montréal et de Québec... 2018. Bernard Trépanier, 79 ans, « Mr. 3 % », acteur central des scandales de corruption à Montréal et de la commission Charbonneau... 2012. Nicole Leclerc, 46 ans, v.-p., Biscuits Leclerc Ltée.