Coup d’envoi d’une saison écourtée

Après avoir été forcés de prolonger leur intersaison de trois mois en raison de la pandémie, les pilotes de la série NASCAR Pinty’s vont finalement renouer avec la compétition, samedi, à l’occasion du premier de trois programmes doubles disputés en Ontario.

Le circuit de Sunset, situé à Innisfil, au nord de Toronto, sera le théâtre des deux premières épreuves prévues à 16 h 30 et à 18 h approximativement.

Pour respecter les mesures sanitaires reliées à la COVID-19, les courses auront lieu à huis clos et aucune séance de qualifications ne figure à l’horaire.

Une période d’essais libres d’environ une heure permettra aux engagés de reprendre la main.

La grille de départ de la première étape sera déterminée par un tirage au sort dont l’ordre de sélection tiendra compte des points des propriétaires récoltés l’an dernier.

Pour la seconde épreuve, elle sera formée selon les résultats de la première course et par un autre tirage au sort.

Le circuit de Sunset est un ovale d’un tiers de mille. Chaque épreuve comportera 125 tours et aucun arrêt aux puits de ravitaillement ne sera permis, si ce n’est que pour une raison majeure (crevaison, accident ou ennuis mécaniques).

Trois ténors absents

Au moment où ces lignes sont écrites, la liste des engagés n’avait toujours pas été divulguée. Est-ce un mauvais présage sur le faible taux de participation ? Probablement. Selon nos sources, ils seraient à peine une douzaine à faire le déplacement.

Parmi les absents, on note les noms d’Andrew Ranger, de Marc-Antoine Camirand et d’Alex Tagliani, tous des ténors de la série.

Le premier, champion en titre, a appris, dès le début de la pandémie, qu’il perdait son volant à la suite du désistement de son commanditaire principal, Mopar.

Camirand, lui, a décidé de faire l’impasse sur cette saison écourtée, de concert avec son partenaire, le concessionnaire automobile GM Paillé à Berthierville.

Quant à Tagliani, son forfait est motivé par sa participation à la course des Camionnettes Gander qui aura lieu dimanche midi sur le circuit routier de Daytona.

Des Québécois parmi les favoris

Malgré ce plateau dégarni, ils seront au moins trois pilotes québécois, dont le talent ne fait aucun doute, à aspirer aux grands honneurs. Kevin Lacroix, vice-champion l’an dernier, sera évidemment à surveiller.

« On a mis toutes les chances de notre côté, a dit le pilote de Saint-Eustache. Nous nous sommes rendus sur les trois circuits [Sunset, Flamboto et Jukasa] pour prendre part à des essais privés récemment.

« Nous compterons sur une nouvelle voiture et il fallait apporter certains correctifs pour la rendre encore plus compétitive. En 2016 à Sunset, j’ai réalisé ma meilleure course à vie sur un tracé ovale. C’est prometteur. »

Louis-Philippe Dumoulin, double champion de la série Pinty’s, a roulé, lui, en début de semaine à l’Autodrome Chaudière.

« C’est une piste qui ressemble à Sunset, a raconté le Trifluvien, et tout s’est bien passé. On a eu beaucoup de temps pour préparer notre voiture... On s’en va là-bas pour gagner. »

Le vétéran Donald Theetge a aussi pris part à des essais privés. Qui plus est, il s’est même inscrit à une course de la série LMS la semaine dernière à l’Autodrome Montmagny, où il s’est classé au deuxième rang après s’être élancé de la dernière place sur la grille de départ.

« C’est certain qu’on aurait voulu courir au Québec en Pinty’s, mais on ne peut rien y faire. L’important c’est de reprendre la compétition », a affirmé le pilote de Boischatel.

Les quatre autres étapes (deux courses par jour) de la série NASCAR Pinty’s seront disputées à Flamboro (29 août) et à Jukasa (12 septembre). Malheureusement, et c’est ce qui explique probablement l’absence de certains pilotes de premier plan, les six épreuves ne seront pas diffusées en direct et aucun champion ne sera couronné cette année.

La première course de Sunset sera présentée en différé à TSN le 23 août (midi) et à RDS le 30 août (11 h).