Des dépanneurs sans caissier

Acheter de la marchandise sans avoir à passer par la caisse pour payer. C’est l’une des technologies que le géant Alimentation Couche-Tard testera prochainement dans certains dépanneurs aux États-Unis.

Au cours des derniers jours, la direction de Couche-Tard a confirmé avoir signé un partenariat avec la jeune entreprise de San Francisco, Standard Cognition, pour implanter, au cours des six prochains mois, une technologie de paiement autonome et sans contact.

Le projet pilote sera déployé, pour le moment, dans plusieurs dépanneurs de la bannière du groupe Circle K dans la région de Phoenix, en Arizona. Des caissiers seront toujours présents dans ces établissements.

« D’ici la fin de l’année, nous ouvrirons le tout premier magasin d’accommodation au monde qui aura été rénové pour y introduire une technologie de paiement autonome et sans contact », répond au Journal la porte-parole, Laurence Myre Leroux. « Nos clients pourront simplement entrer dans le magasin, prendre ce dont ils ont besoin et sortir sans avoir à scanner quoi que ce soit ou à faire la file pour payer », poursuit-elle.

Sans biométrie

Plusieurs caméras seront installées dans les établissements visés. Avec l’aide de logiciels d’intelligence artificielle et de vision industrielle, il sera possible d’associer chaque client à la marchandise achetée, et ce, « sans utiliser les données biométriques », précise l’entreprise québécoise.

Cette dernière ajoute que cette technologie n’utilisera pas non plus de capteurs sur les tablettes. Le client devra toutefois télécharger une application mobile et fournir ses renseignements. Le paiement se fera automatiquement via l’application à la sortie du commerce.

Pour l’heure, Couche-Tard dit vouloir tester cette innovation et s’assurer qu’elle apporte une valeur ajoutée pour ses clients et l’entreprise. Le projet pilote ne prévoit pas de test au Québec.

La direction n’écarte toutefois pas la possibilité de déployer cette offre à plus grande échelle si les résultats s’avèrent positifs.

Comme Amazon

Au cours des dernières années, Amazon a aussi développé différentes technologies permettant aux consommateurs d’éviter les files d’attente.

La chaîne d’épiceries du groupe Amazon Go demande notamment à ses clients de payer via une application mobile. Il s’agit d’un concept de magasins sans caissier.

Récemment, le géant du commerce en ligne a aussi lancé un panier d’épicerie intelligent (Dash Dart). Cette nouvelle technologie devrait être accessible dans un premier magasin en Californie d’ici la fin de l’année.

Couche-Tard compte plus de 14 800 magasins à travers le monde, dont près de 9800 en Amérique du Nord. L’entreprise cherche actuellement à prendre de l’expansion.

Le projet pilote de Couche-Tard