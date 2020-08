Évasion terrasse à Montréal

Montréal est une ville envahie par les cônes orange et les travaux en tout genre, je souhaite pourtant vous montrer le beau, le spectaculaire et l’évasion que cette métropole peut nous offrir si nous nous donnons l’occasion de la découvrir.

Voici 10 endroits qui vous permettront de vous évader et de voyager sans prendre l’avion.

1. Auberge st-Gabriel

426, rue Saint-Gabriel, Montréal

Téléphone : 514-878-3561

Ce lieu est un enchantement. Un écrin paisible dans la vie qui nous bouscule et nous chamboule. Ici le temps s’arrête. On n’est pas dans une métropole, on est au chalet, dans une maison de campagne, chaleureuse, confortable, rassurante, hors du temps, hors de tout. La direction et le chef ont eu la bonne idée de pousser le concept aussi loin que possible, avec intelligence et doigté. Le BBQ permet au coquelet de s’enrober de fine saveur fumée. La tarte aux tomates ancestrales est un pur bijou.

Les desserts aussi sont formidables.

2. Hoogan et Beaufort

4095, rue Molson, Montréal

Téléphone : (514) 903-1233

Si vous aviez un seul endroit pour montrer aux visiteurs ce qu’est Montréal, son génie créatif et imaginatif, allez faire un tour et surtout restez-y pour déguster la formidable cuisine de Marc-André Jetté au Hoogan et Beaufort. Ce qu’ils ont aménagé sur l’immense stationnement couvert d’une hauteur vertigineuse est formidable. Que j’aime Montréal lorsque je vois des choses comme cela.

3. Renoir

1155, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Téléphone : 514-788-3038

Collé collé sur le superbe restaurant Renoir de l’Hôtel Sofitel, la terrasse du Renoir est un lieu charmant, un lieu pour prendre son temps. Parfait pour un lunch relax ou un diner en tête à tête avec sa douce moitié. Je vous recommande aussi les fameux brunchs du dimanche, nouvelle formule oblige, à cause de la COVID-19 avec un brunch 4 services. Excellence des produits, service professionnel. Un grand classique.

4. Grumman 78

630, rue de Courcelle, Montréal

Téléphone : 514 290-5125

Un lieu ludique, magique, sans prétention, c’est beau comme un camion, jaune surtout. Un de mes restaurants chouchou à Montréal, pour plusieurs raisons, mais surtout parce que la nourriture est toujours impeccable, faite vraiment avec amour et respect des produits. Quant à l’accueil et l’ambiance, on est reçus comme des amis. Un incontournable.

5. William Gray

421, rue Saint-Vincent, Montréal

Téléphone : (514) 656-5600

Un lieu superbe avec une vue spectaculaire sur le bord de l’eau et le vieux port de Montréal. Situé dans le très joli hôtel boutique William Gray. Cette terrasse sur le toit est d’un charme fou. Si vous voulez faire de l’effet et impressionner vos invités, c’est l’une des places à découvrir à Montréal. Chic et sympathique pour cette belle carte postale de Montréal.

6. Jellyfish

626, rue Marguerite d’Youville, Montréal

Téléphone : 514-303-0908

En temps normal, j’adore le Jellyfish, mais j’avoue qu’avec cet ajout de terrasse style, petite place de village avec ces guirlandes de lumières qui illuminent discrètement le lieu la nuit venue, c’est encore plus charmant. Idéal à deux ou à quatre, la table vaut le voyage. Accueil adorable et service efficace. Côté cuisine, le chef Mathieu Masson-Duceppe s’assure que votre bonheur soit total et il a l’art de rendre les clients, gourmands-gourmets bien heureux. Il alterne le cru, le cuit, le grillé, le chaud, le froid avec maestria.

7. Le Café des Éclusiers

400, rue de la Commune O, Montréal

Téléphone : (438) 795-8265

C’est la place où il faut aller au moins une fois cette année.

Vous avez de la visite de l’extérieur de Montréal, vous avez une date, vous voulez voir et être vus dans l’un des endroits les plus branchés de la Métropole, ne cherchez plus, allez à ce Hippie Markert, l’ambiance y est incroyable. Musique qui donne envie de bouger, de prendre un verre de champagne ou un cocktail estival. Côté menu, les fruits de mer sont bien présents et les petits plats à partager aussi. J’adore le nouvel aménagement, évasion et détente assurent, ça sent vraiment les vacances au Marché des Éclusiers.

8. Taverne sur le Square

1 Carré Westmount, Westmount

Téléphone : (514) 989-9779

Les habitués se pressent sur cette terrasse urbaine, très bien aménagée, espacée comme il se doit en ce moment. L’accueil est charmant, la cuisine est délicieuse. Le chef et son équipe se font un point d’honneur pour n’utiliser que le meilleur des produits du marché. Résultat, c’est occupé, il est préférable de réserver, mais ça vaut la peine d’être prévoyant. Pâtes délicates, poissons frais, viandes bien choisies. Impeccable.

9. Richmond

377, rue Richmond, Montréal

Téléphone : 514-508-8749

Une cour, un jardin, une terrasse, un secret, oui, un lieu à part, discret, incroyablement joli. Si vous voulez vraiment vous évader, c’est une bouffée d’air frais, une bouffée de vie bien nécessaire en ce moment. Une évasion gourmande aussi, puisque la cuisine italienne y est très bien faite, avec des produits de première qualité. Ambiance et musique chaleureuse et festive. Si la COVID pouvait nous lâcher un peu...

10. Rouge Gorge

1234, Avenue du Mont-Royal E, Montréal

Téléphone : (514) 303-3822

Deux copains qui reçoivent des copains et des copines. C’est un peu ça le Rouge Gorge. Mais bon, un peu plus quand même. Un formidable bar à vin avec un choix impressionnant de vins au verre. Des petits plats à partager, tout cela sur une terrasse éphémère qui mange une partie de l’Avenue Mont Royale bloquée à la circulation pendant tout l’été. Vous y aurez bien du plaisir au Rouge...et au blanc aussi, ça c’est sur.