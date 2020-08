Joe Biden solidement en tête

À 80 jours de l’élection du 3 novembre, le sondage Léger confirme que Joe Biden dispose d’une avance plus solide que ne l’était celle d’Hillary Clinton à pareille date en 2016.

Il y a peu ou pas de bonnes nouvelles pour le président Trump dans ce premier sondage Léger de la campagne présidentielle américaine.

On a beau dire que les choses peuvent encore changer, ce sondage indique que la pente sera dure à remonter si le président espère renouveler son mandat.

On n’est pas en 2016

À pareille date en 2016, Hillary Clinton menait par six points dans la moyenne des sondages. Elle a atteint son avance maximale (sept points) peu après.

L’avance observée ici est juste un peu plus grande, mais Trump et Clinton étaient à égalité pour une partie de l’été 2016 alors que Biden mène par six à dix points depuis le début de l’été et son avance n’a jamais été inférieure à trois points.

Il y a aussi moins d’indécis qu’en 2016 et comme une bonne partie du vote se fera par anticipation, le temps presse pour Trump.

Motivation et vote négatif

On signale souvent la grande motivation des électeurs de Trump, mais cet avantage ne semble pas aussi important en 2020 qu’en 2016.

Le sondage Léger n’a pas de mesure spécifique à ce sujet, mais on note que la certitude d’aller voter est un peu plus élevée du côté de Biden. De plus, l’insatisfaction envers Trump est beaucoup plus forte dans le camp Biden que ne l’est la satisfaction dans le camp Trump.

Les Américains votent beaucoup de façon négative. Même si les électeurs de Trump sont plus enclins à voter positivement pour leur candidat que ceux de Biden, il ne faut pas sous-estimer l’énorme énergie que génère l’opposition à Donald Trump dans l’électorat.

En 2016, ceux qui percevaient les deux candidats négativement ont opté majoritairement pour Trump. En 2020, non seulement Biden est perçu moins négativement que Clinton l’était, mais, parmi ceux qui perçoivent les deux candidats défavorablement, Biden domine Trump.

Tout n’est pas joué

Évidemment, c’est le collège électoral qui compte et, dans les États clés qui ont donné une victoire à l’arraché à Trump en 2016, Biden performe aussi bien ou mieux que Clinton en 2016.

Tout n’est pas joué, mais on ne peut pas dire que rien n’est joué. Quand une équipe perd par plusieurs buts en dernière période, une remontée est possible, mais ça n’efface pas les points déjà marqués.

Le sondage Léger montre que les électeurs ont des raisons solides pour voter contre Trump. Dans l’actuel contexte économique et sanitaire catastrophique, ses chances de remontée s’amenuisent chaque jour.

Il faut s’attendre à des surprises, mais malheureusement pour la démocratie américaine, celles-ci viendront probablement davantage de la suppression des votes de certains citoyens, de cafouillages dans l’administration des élections ou de la contestation des résultats que d’un virage soudain de la volonté populaire