Justice a été rendue pour Alex Labbé et l’écurie DGM

On aurait dit David contre Goliath. Pénalisés injustement par la puissante série NASCAR pour avoir participé à une course du Sports Car Club of America sur le circuit de Daytona il y a quelques semaines, Alex Labbé et l’écurie de Mario Gosselin (DGM) ont réussi à faire renverser la décision.

Les sanctions étaient particulièrement salées non seulement pour le pilote québécois, à qui on avait retranché 75 points à sa récolte depuis le début de la saison en série XFinity, mais surtout pour DGM, à qui on avait notamment imposé une amende de 50 000 $ US. On leur reprochait d’avoir violé la réglementation sur les essais privés.

« De mémoire, je pense que c’est la troisième fois depuis très longtemps qu’une équipe gagne en appel contre NASCAR, a souligné Gosselin. Nous avions des arguments solides pour appuyer notre contestation. »

Attentes élevées

Labbé avait lui aussi de bonnes raisons de célébrer, à quelques heures de participer à la prochaine étape du championnat, qui aura lieu samedi après-midi sur le circuit routier de Daytona. Il s’élancera de la 16e place quand le drapeau vert sera agité.

« Justice a été rendue, a-t-il déclaré en entrevue téléphonique au Journal. C’est une belle victoire pour notre équipe aux moyens limités.

« Maintenant, on peut se concentrer sur notre course, a-t-il poursuivi. Nous aurons la même voiture qu’à Road America la semaine dernière [il a terminé l’épreuve au 15e rang] et elle s’est montrée rapide. Pour Daytona, nous avons procédé à quelques réglages qui devraient porter leurs fruits. Encore une fois, nos attentes sont élevées. »

À la suite du verdict favorable, le pilote de Saint-Albert occupe maintenant le 16e échelon au classement cumulatif. Les 12 premiers au tableau final se qualifieront pour les séries éliminatoires, qui s’amorcent le 26 septembre à Las Vegas.

♦ L’épreuve de la série Xfinity sera présentée en direct (départ prévu à 15 h) au Réseau des sports. L’entreprise Festidrag a organisé une activité au Camping Aztec de Granby où les amateurs pourront visionner la course sur écran géant, en collaboration avec l’Hôtel Le Concorde, l’un des commanditaires d’Alex Labbé.