La frontière canado-américaine fermée au moins jusqu'au 21 septembre

OTTAWA | Le Canada et les États-Unis ont décidé de prolonger la fermeture de la frontière canado-américaine jusqu’au 21 septembre.

Nous prolongeons les mesures réciproques à la frontière canado-américaine pour encore 30 jours, jusqu'au 21 septembre 2020. Nous continuerons à faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des Canadiens. — Bill Blair (@BillBlair) August 14, 2020

«Nous prolongeons les mesures réciproques à la frontière canado-américaine pour encore 30 jours, jusqu'au 21 septembre 2020. Nous continuerons à faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des Canadiens», a indiqué sur Twitter le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Bill Blair.

Rappelons qu’en raison de la crise de la COVID-19, qui touche fortement les États-Unis, la frontière canado-américaine est fermée depuis le 18 mars dernier.

En date de vendredi, les États-Unis comptaient plus de 5,2 millions d’infections et plus de 167 000 morts. Le Canada, pour sa part, comptabilisait plus de 121 000 cas et plus de 9000 pertes de vie.