La LHJMQ reprendra le 1er octobre

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a annoncé qu’elle amorcera sa saison 2020-2021 le 1er octobre.

«Depuis que la saison 2019-2020 et les séries éliminatoires de la Coupe du Président ont été annulées en mars dernier, le bureau du commissaire a préparé un plan de retour au jeu exhaustif afin d’assurer un environnement sécuritaire pour les joueurs, le personnel des équipes, les partisans ainsi que les communautés, a expliqué le circuit Courteau dans un communiqué publié vendredi. Au cours des dernières semaines, la ligue a entretenu un dialogue constructif avec les gouvernements et les agences de santé publique du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard ainsi que du Québec afin de déposer un plan qui est en concordance avec les consignes et les directives de la santé publique.»

EN PRIMEUR ⚠️ | Nous serons de retour en action dès le 1er octobre! #LHJMQ



La LHJMQ a aussi indiqué qu’aucun spectateur ne sera admis dans les arénas des équipes du Québec. La décision concernant la présence d’amateurs dans les établissements des équipes des Maritimes n’a pas encore été prise.

Les camps d’entraînement s’amorceront le 30 août et les formations seront limitées à 34 patineurs. Chaque équipe disputera 60 parties et il y aura trois sections au lieu de deux associations.

Les formations affronteront uniquement des équipes de leur division.

En ce qui concerne le format des séries éliminatoires, la LHJMQ n’a pas pris de décision. Elle fera une annonce en ce sens en décembre prochain.