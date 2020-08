Les Capitals dans le pétrin

Trois buts rapides des Islanders de New York en début de deuxième période leur ont permis de vaincre les Capitals de Washington par la marque de 5 à 2, vendredi soir, à Toronto, et de prendre les devants 2 à 0 dans la série de premier tour de l’Association Est.

Les Islanders ont marqué trois buts en quatre minutes au début du deuxième vingt. Nick Leddy a été le premier à toucher la cible, en avantage numérique. Matt Martin et Brock Nelson ont ensuite enfilé l’aiguille pour donner une priorité de 3 à 2 aux New-Yorkais. C’est Alex Ovechkin qui a marqué les deux buts des Capitals.

Une réussite de Cal Clutterbuck en fin de troisième période a porté un dur coup aux Capitals. Anders Lee a complété le travail en marquant dans un filet désert.

En obtenant une mention d’aide sur le but de Leddy, Anthony Beauvillier est devenu le premier jour des Islanders depuis Mike Bossy et Bryan Trottier en 1981 à récolter un point dans les six premiers matchs de séries éliminatoires. L’attaquant québécois a inscrit quatre buts et deux aides en six matchs depuis le début des présentes séries.

Semyon Varlamov a bien fait devant la cage des Islanders où il a repoussé 23 des 25 tirs auxquels il a fait face. À l’autre bout de la patinoire, Braden Holtby a connu plus de difficulté, lui qui a cédé quatre fois sur 31 lancers.

Le troisième match de la série entre les Islanders et les Capitals aura lieu dimanche à midi.