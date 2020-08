P.K. Subban pourrait gagner un trophée

Le défenseur des Devils du New Jersey P.K. Subban a peut-être perdu de son lustre, mais il pourrait empocher un trophée cette année, car il fait partie des trois candidats à l’obtention du King-Clancy, remis au joueur constituant le plus bel exemple de leadership sur la patinoire et à l’extérieur.

L’ex-arrière du Canadien de Montréal et des Predators de Nashville bataillera avec un autre hockeyeur évoluant à la ligne bleue, soit Matt Dumba (Wild du Minnesota), ainsi que le vétéran des Rangers de New York Henrik Lundqvist.

Reconnu pour ses nombreuses implications sociales, Subban a remis 50 000 $ afin d’aider la fille de George Floyd, décédé lors d’une intervention policière le 25 mai. Son geste a inspiré d’autres athlètes professionnels, de sorte que l’objectif de cette campagne de financement a été largement surpassé. Le numéro 76 a aussi poursuivi ses initiatives, entre autres par le biais de sa fondation.

De son côté, Dumba est l’un des cofondateurs de la Hockey Diversity Alliance qui vise à mettre fin au racisme dans le milieu du hockey. Après avoir livré un discours, il a d’ailleurs exprimé à sa façon son opinion en s’agenouillant durant les hymnes nationaux d’un match de la ronde qualificative entre les Blackhawks de Chicago et les Oilers d’Edmonton.

Enfin, Lundqvist a permis d’amasser plus de 3,2 millions $ depuis la création de sa fondation en 2014. Au cours de la saison 2019-2020, il a aidé la Garden of Dreams Foundation - qui œuvre auprès de jeunes en difficulté - à recueillir 650 000 $.

Le nom du gagnant sera dévoilé durant les finales d’association. Chaque équipe avait un représentant pour le King-Clancy et chez le Tricolore, l’heureux élu était Carey Price.