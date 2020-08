Quand l’amour vient perturber l’amitié

Je fais partie d’un groupe d’amis qui se fréquentent depuis une trentaine d’années. L’hiver c’est au ski et l’été au golf. Dans le groupe, certains sont en couple, d’autres pas. Moi je vis seule depuis le décès de mon mari et je ne pensais jamais ressentir l’envie d’un autre partenaire tant j’avais été heureuse en couple et que je me sentais bien en solitaire.

Sauf que l’hiver dernier, lors d’un voyage de ski aux États-Unis, je me suis rendu compte qu’un des gars du groupe, célibataire également, m’attirait plus que la normale. Rien ne s’est passé entre nous, mais j’avais des papillons dans le ventre au retour de cette escapade.

J’ai commis l’imprudence d’en parler à une amie du groupe que je croyais discrète, mais elle s’est empressée d’aller colporter ma confidence à d’autres. Puis le confinement de la COVID est arrivé et on a dû s’isoler chacun chez soi pendant plusieurs mois. Le type en question, qui a certainement eu vent de ce que je ressentais à son endroit, n’a jamais communiqué avec moi. Ce qui me donne une bonne idée de son absence de sentiment à mon endroit.

Depuis que l’autorisation a été donnée de retourner sur les courts, nous avons recommencé à nous voir. J’ai remarqué que certains me regardent bizarrement et ça me met mal à l’aise. Comme si ces derniers jugeaient négativement ce moment de faiblesse de ma part. Et le pire, c’est qu’on dirait que le gars qui avait fait vibrer mon cœur fait tout en son possible pour m’éviter. Tout ça plombe à un point tel l’atmosphère que j’ai décidé, même si j’adore le golf, de me priver de mon sport pour ne plus supporter ce cauchemar. À part engueuler celle qui est à l’origine de la fuite, que me reste-t-il d’autre à faire ?

Échaudée

Vous allez vous priver d’une activité que vous aimez beaucoup pour une indiscrétion dont vous exagérez probablement les conséquences tant ça vous a humiliée d’avoir été trahie par votre amie ? Ou encore humiliée par un monsieur qui n’a pas répondu à votre appel du pied ? Mais ce n’est pas sérieux. Reprenez vos esprits pour pouvoir faire une meilleure évaluation de la situation.

Étant donné la tranche d’âge où j’imagine que vous vous situez et la longue amitié qui vous lie à ce groupe de personnes, jamais je ne croirai que vous êtes incapable de faire l’autopsie de l’événement en en parlant avec les principaux concernés pour nettoyer ce contentieux et vous refaire une virginité de groupe. L’amitié sincère vous commande de mettre votre orgueil de côté au profit de votre paix d’esprit et de votre plaisir de pratiquer certains sports.