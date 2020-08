PICHETTE, Richard



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 11 août 2020, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Richard Pichette, fils de feu monsieur Roland Pichette et de feu madame Marie-Marthe Gourgues. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). Monsieur Pichette laisse dans le deuil son amie, Carole Côté ; ses enfants : Annie (Robert Clavet) et Éric (Marie-Josée Vézina) ; ses petits-enfants : Mathew et Jamie Clavet, ainsi que Audrey, Justin, Élodie, Laurie, Malik et Maëlie Pichette ; ses frères et sœurs : Bernard, Denis, Serge (Marie Bussières), Linda (Marc Cloutier), Vivianne (Jacques Boucher) ; les enfants de Carole Côté : Nicole, Suzanne et Stéphane Lafrance, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ses très nombreux amis. La famille vous accueillera le mercredi 19 août de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h au centre commémoratifAprès la cérémonie religieuse, les cendres seront reconduites dans l'intimité de la famille au cimetière Saint-Grégoire-de-Montmorency. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec (QC) G2J 1B8, ou à La Fondation Maurice Tanguay, 4815, boulevard de l'Ormière, Québec (QC) G1P 1K6