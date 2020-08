THIVIERGE, Jenny



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 8 août 2020, à l'âge de 34 ans et 11 mois, est décédée madame Jenny Thivierge, fille de madame Nancy Bellemare (Patrick Ayotte) et de monsieur Henri Thivierge (Sylvie Martel). Elle demeurait à Québec.Outre sa mère et son père, elle laisse dans le deuil ses enfants: Katarina G. Durocher, Casandra Cousineau-Thivierge et son père Jean-François Cousineau, Natan Morasse-Thivierge et Isabella Morasse-Thivierge et son père Jean-Batiste Morasse; sa grand-mère Gisèle Côté; ses frères et soeurs: Yvonne ( Daniel Boucher), Chantal (Stéphane Gagnon), Line , Michael, Kévin (Mélissa Ayotte) et David; son parrain et marraine Marc et Martine Bellemare; ses beaux-frères et belles-soeurs: Mélina Veillette, Alexandre Veillette, Trycia Ayotte, Nyko Ayotte ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule jeudi 20 août 2020, de 18h à 21h,, de 9h à 13h30L'inhumation se fera par la suite au cimetière St-Charles. Un remerciement aux intervenants de MIELS-Québec et l'organisme PIPQ ainsi que le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise qui l'ont aidée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Miels-Québec, 625, avenue Chouinard, Québec, QC Téléphone : 418 649-1720Courriel : miels@miels.org, Site web : www.miels.org